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Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA | 06.05.2018 - 15:29..
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Kaza, saat 14.10 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi.

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

OTOMOBİLLLER ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine gitmekte olan Ramazan Erkan (62) yönetimindeki otomobil ile Eşme istikametinden Kula istikametine dönmek isteyen Cavit Çancı yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, Ramazan Erkan yönetimindeki otomobilde bulunan Gülizar E. (61), Döndü K. (55), Saniye D. (38) ve Ahmet Tamer D. (11) yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

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