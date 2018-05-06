Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 14.10 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi.

OTOMOBİLLLER ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine gitmekte olan Ramazan Erkan (62) yönetimindeki otomobil ile Eşme istikametinden Kula istikametine dönmek isteyen Cavit Çancı yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, Ramazan Erkan yönetimindeki otomobilde bulunan Gülizar E. (61), Döndü K. (55), Saniye D. (38) ve Ahmet Tamer D. (11) yaralandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.