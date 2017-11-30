taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.826
USD
3,9444
EURO
4,6716
ALTIN
162,53
PETR
63,1800

13 eski Danıştay personeli hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi olmakla suçlanarak KHK ile ihraç edilen 13 Danıştay personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 30.11.2017 - 14:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

e

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığı'nda görevli iken FETÖ’ye üye olmak suçlamasıyla KHK ile ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Danıştay Başkanlığında görevli iken KHK ile kamu görevinden çıkarılmalarına karar verilen 13 eski personel hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen gözaltı kararı uyarınca 10 şüpheli yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir." denildi.

İlginizi Çekebilir
Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo kokain çıktı
Belçika'dan gelen Gana uyruklu şüphelinin midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi.
PKK'nın Van'daki kış üstlenmesine büyük darbe
Van Valiliği, PKK'nın kış üstlenmesine yönelik yapılan Şehit Jandarma Er Ali Karaca Operasyonu hakkında bilgi verdi.
Fırtına nedeniyle Gökçeada'ya bazı seferler iptal
Gökçeada ile Kabatepe arasındaki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

209
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

249
ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

163
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

161
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

83
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

219
Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM