taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.815
USD
3,7848
EURO
4,0366
ALTIN
147,57
PETR
54,5900

13 gündür aranan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Bursa’da ’camiye gidiyorum’ diyerek evinden ayrılan Alzheimer hastası, 13 gün sonra ormanda ölü bulundu.

18.01.2017 - 17:55
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa’nın Kestel ilçesi Uludağ Caddesi’ndeki evinden 13 gün önce ’camiye gidiyorum’ diyerek ayrılan ve bir daha eve dönmeyen 87 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Şentürk’ün ailesinin başvurusu üzerine, arama-kurtarma ekipleri alarma geçti.

10 KİLOMETRE ALANDA ARAMA YAPILDI

AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma (YAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 2 günden bu yana Kestel ilçesi ile 10 kilometre çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyordu.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Bu sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına tekrardan başlayan AFAD ekipleri, Ahmet Şentürk’ün cesedini Bursa-Ankara yolu üzerindeki ormanlık alanda buldu. 3-4 günlük olduğu tahmin edilen ceset otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

13 gündür aranan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

13 gündür aranan Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

239
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

133
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

51
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

157
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

175
FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

16
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM