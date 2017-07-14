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13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15'i muvazzaf subay ve astsubay olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

14.07.2017 - 17:38
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fetö

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aralarında 1 binbaşı ve 1 astsubayın daha önceden ihraç edildiği, 20 kişinin ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif çalıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli merkezli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15'İ MUVAZZAF ASKERİ PERSONEL

Operasyonda, 15'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Firari 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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