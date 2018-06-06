13 ilde FETÖ operasyonu; Emniyet 15 kişinin peşinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında ABD'nin kudüs politikasını eleştirdi.

Massachussets eyaletinde yeni bir okul açmak isteyen FETÖ mensupları, halkın ve siyasetçilerin tepkisiyle karşılaştı.

Gorki Park'ta, THY ve National Geographic Traveler dergisi iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye–Hayatın Lezzetini Hissedin' adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Birçok hastalığa deva olmasına rağmen insanların yemekten çekindiği sarımsak için uzmanlardan müjdeli haberler geldi. Artık kokusundan korkarak sarımsak yememeye son.