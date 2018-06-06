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13 ilde FETÖ operasyonu; Emniyet 15 kişinin peşinde

FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

AA | 06.06.2018 - 02:09..
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Düzce merkezli 13 ilde Paralel Devlet Yapılanması'nın "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

13 ilde FETÖ operasyonu; Emniyet 15 kişinin peşinde

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLADI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "askeri yapılanması" içerisinde oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, şüphelilerin yakalanması için Düzce merkezi 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

13 ilde FETÖ operasyonu; Emniyet 15 kişinin peşinde

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