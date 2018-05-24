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13 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde FETÖ'nün askeri ayağına yönelik düzenlenen operayonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.05.2018 - 08:17..
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Adana Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi.

ARALARINDA GÖREVDE BULUNAN ASKERLER DE VAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde aralarında açıkta ve halen görevde bulunan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken diğer illerde yakalanan zanlıların ise işlemleri tamamladıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.

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