1.3 milyon dolarlık doğum

Amerikan magazin sitesi Radar Online'ın haberine göre, çiftin yakın arkadaşı eski topmodel Cindy Crawford, gelecek aylarda bir kız bir de oğlan çocukları dünyaya gelecek olan Clooney çiftinin muhtemel sağlık risklerini göz ardı etmeyeceklerini söyledi.

1.3 milyon dolarlık bütçe ile şunlar karşılanacak: Doğum masrafları ve doktor ücreti, İngiltere Kraliyet ailesi ebesinin ücreti, İtalya'dan özel olarak getirilecek bir masöz ve hastanenin doğum bölümünün kapatılması.





Toplam serveti 180 milyon dolar olan George Clooney'nin bebekleri için çok heyecanlı olduğu öğrenildi.



