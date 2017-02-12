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13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı

Çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Arzu M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2017 - 12:26
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu M., Mustafakemalpaşa İlçesi’nde yakalandı.

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı

13 MİLYON LİRALIK VURGUN

’Saadet zinciri’ benzeri olduğu söylenen ’Ponzi’ adı verilen sistem ile 60'a yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu M.’nin üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan Arzu M., ifadesi alındıktan sonra ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı tutuklandı. M.’nin değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı

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