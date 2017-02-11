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13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Bursa'da çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 38 yaşındaki Arzu M. polis tarafından yakalandı.

11.02.2017 - 14:39
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu M. Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

13 MİLYON LİRA

Saadet zincirinin benzeri olduğu söylenen "Ponzi" adı verilen sistem ile birçok kişiden 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu M.'nin üzerinde sahte kimlikve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İFADESİ ALINACAK

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Arzu M. ifadesi alındıktan sonra 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılacak.

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı


13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

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