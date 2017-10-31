13 milyon liraya satılan cami tepki görüyor

Bursa'da belediyenin ticaret merkezi içinde arsa tahsis etmesiyle 5 gönüllü, Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni 2009 yılında kurup, cami inşaatına başladı. Dernek, 7 yılda, 2 milyon 500 bin lira toplayarak, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanı olan caminin kaba inşaatını yaptırabildi.

Ticaret merkezinde bulunan bin 300 esnafı tek tek ziyaret eden dernek yöneticileri, inşaatı bitirmek için gerekli parayı toplayamayınca, çaresiz kalarak camiyi satılığa çıkarma kararı aldı.

'KELEPİR SATILIK'

Dernek yöneticileri, kaba inşaat halindeki Nilüfer Ticaret Merkezi Camii için 13 milyon lira istiyor. Camiye asılan 'Satılık kelepir cami' yazısını görenler ise şaşkına döndü.

"CUMA GÜNÜ 10'AR LİRA VERSELER CAMİYİ BİTİRİRDİK"

Camiyi yaptırmak için 4 arkadaşı ile yola çıktıklarını belirten Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, "Bu caminin planına 9 yıl önce başladık. Bunun 2 senesi arsa temini için geçti. Caminin 7 yılda bodrum katını ibadete açtık, fakat üst katını 5 senede tamamlayamadık. Camiyi satılığa çıkarmaya karar verdik. Burada bin 300 esnaf var, 13 bin çalışan bulunuyor. Hepsi cuma günleri 10'ar lira verse bu camiyi 2 yılda bitirmiş olurduk. Bu zamana kadar 2 milyon 500 bin lira topladık. 3 milyon 500 bin liraya daha ihtiyaç var.

"CAMİYİ ALAN HEM AHİRETİNİ HEM DE DÜNYASINI KURTARIR"

Ben bu bölgede bu camiyi kullanacak bin 300 esnafa yardım için broşür dağıttım. Bizim astığımız 'Satılık' levhasını gördüler. 105 kişi aradı. Bunlar, 'Cami satılır m?' diye tepki veriyor. 'Cami satılır' kardeşim, hem de nasıl satılır. Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır'' diye konuştu.