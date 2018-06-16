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13 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Samsun'da bir sürücü 13 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan sürücüyü gözaltına aldı.

İHA | 16.06.2018 - 23:16..
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Samsun'un Canik ilçesinde yaşan 8. sınıf öğrencisi Berkan Bozdağ, ailesi ile birlikte Çarşamba'daki halasına iftara gitti. İftar sonrası kapı önündeki küçük Berkan'a otomobil çarptı. Olay yerinden kaçan sürücü, emniyet ekipleri tarafından bulundu.

13 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı


SEMAVERDE ÇAY İÇECEKTİ

İftarın ardından evin önünde semaver yakıp çay içmek isteyen aile fertlerinden Berkan Bozdağ'a plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı. Kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralanan ve özel bir hastaneye ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Berkan Bozdağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 gün önce hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce kazaya karışan aracın cinsini ve plakasını tespit etti ardından da 13 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü 36 yaşındaki Erdoğan D. ve yanında bulunan 28 yaşındaki Mehmet A.'yı bugün yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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