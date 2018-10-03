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13 yaşındaki çocuğa çarptı, kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı

Malatya'da bir çocuğa çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kaza yaptı.

İHA | 03.10.2018 - 06:53..
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Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, Kernek Meydanı’nda yaşanan kazada, Cengiz Toper Caddesi üzerinden gelerek Kernek Meydanı istikametine seyir halinde olan H.T. idaresindeki 44 BT 244 plakalı otomobil iddiaya göre bisiklet ile yolun karşına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Mahir Alubety’e çarptıktan sonra durmayarak kaçmaya çalıştı.

13 yaşındaki çocuğa çarptı, kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı

KAÇARKEN AĞACA ÇARPTILAR

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan dumanlar yükselirken, araç sürücüsü H.T. ile araçta bulunan Ö.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Suriye uyruklu Mahir Alubety, Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralılar H.T. ile Ö.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13 yaşındaki çocuğa çarptı, kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı VİDEO

13 yaşındaki çocuğa çarptı, kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı

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