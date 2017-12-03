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13 yaşındaki çocuk, babasını tüfekle öldürdü

Bingöl'de, babasını tüfekle başından vurarak öldüren Y.S. jandarmaya teslim oldu.

DHA | 03.12.2017 - 11:47..
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Bingöl'ün Karılova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında oturan, ancak kış mevsimi nedeniyle hayvanlarını Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götüren 45 yaşındaki Ferzende S. ile 13 yaşındaki oğlu Y.S. arasında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

13 yaşındaki çocuk, babasını tüfekle öldürdü

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., av tüfeği ile babası Ferzende S.'nin başına ateş ederek öldürdü. Y.S., Jandarmaya teslim olurken, baba Ferzende S.'nin cenazesi önce otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na, ardından Karılova ilçesine getirilerek Burmataş köyünde toprağa verildi.

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