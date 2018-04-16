13 yaşındaki çocuk efsanevi viking hazinesini buldu

Almanya'da amatör bir arkeolog ve 13 yaşındaki öğrencisinin Vikinglerin efsane kralı Harald'a ait olabilecek bir hazine keşfi yaptıkları belirtildi.

TESADÜFEN BULDULAR

Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko, ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.

İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.

EFSANE KRALIN HAZİNESİ

Hafta sonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı.

Hazinenin MS. 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu düşünülüyor.

Harald'ın ismi son yıllarda Histoy Channel'da yayımlanan 'Vikings' (Vikingler) dizisinde de efsanevi kralı canlandıran bir karakterin yer alması nedeniyle yeniden popülerlik kazanmıştı.

THOR ÇEKİCİ SEMBOLÜ

Bulunan hazineden çok sayıda parça çıkarken, hazinein içerisinde Viking tanrısı Thor'un çekici şeklinde bir takı, yüzükler ve 600 kadar gümüş sikke bulunuyor.

Sikkelerden 100'den fazlasının Harald'ın yaşadığı döneme ait olduğu belirtildi. Arkeolog Michael Schirren Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Hazine, tek seferde Baltık Denizi bölgesinde bulunan en büyük Mavi Diş sikkeleri keşfi. Bu nedenle büyük önem taşıyor." dedi.