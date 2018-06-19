13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 gözaltı

Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde 7 Haziran’da, iddiaya göre, 13 yaşındaki S.N.A.’nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü.

ÇOCUĞUNUN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip şok yaşayan anne, Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etti. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. S.N.A. pedagog eşliğinde başına gelenleri anlattı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Konuyla ilgili Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 14’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ileri sürüldü.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

S.N.A. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilerek devlet korumasına alındı.