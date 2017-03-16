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13 yaşındaki kızın kulağından filizlenmiş buğday çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 13 yaşındaki kızın kulağında filizlenen buğday ameliyatla çıkarıldı.

16.03.2017 - 17:54
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Kulağındaki ağrı şikayetiyle ailesi tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Merve Karakaya'nın yapılan tetkiklerde kulağında bir cisim belirlendi.

FİLİZLENMİŞ BUĞDAY ÇIKTI

Ameliyata alınan Karakaya'nın kulağında filizlenmiş buğday bulundu. Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce kardeşiyle oynarken buğday tanesinin kulağına kaçtığını ama önemsemediğini söyledi.

"ÇOK ŞÜKÜR AĞRILARIMDAM KURTULDUM"

Kulağındaki ağrıların artması üzerine doktora başvurduklarını anlatan Karakaya, "Operasyonun ardından doktorlar kulağımdan çıkan buğday tanesini gösterdi. Filizlenmiş haldeydi, şok oldum. Çok şükür ağrılarımdan kurtuldum." diye konuştu.

HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Karakaya, kulağından çıkan filizlenmiş buğdayı hatıra olarak saklayacağını dile getirdi. Baba Nurullah Karakaya da ailece duruma şaşırdıklarını, kızının ağrıları dindiği için mutlu olduklarını kaydetti.

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