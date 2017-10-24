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13 yaştaki çocuk aynı yaştaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

Edirne'de, ailelerinin arasında husumet bulunan iki çocuğun kavgası ölümle sonuçlandı.

24.10.2017 - 17:34
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Edirne'de, yaklaşık 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi'yi tüfekle öldürünce, iki aile arasında husumet oluştu. Bugün mahallede Dalbüken'in yeğeni 13 yaşındaki U.B. ile öldürülen aynı yaştaki  Aydoğan Mermi'nin oğlu Erkan Mermi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, araya giren mahalle sakinleri tarafından büyümeden sonlandırıldı.

13 yaştaki çocuk aynı yaştaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

EVE GİDİP ELİNDE TÜFEKLE GELDİ

Kavganın ardından evlerine giden U.B., pompalı tüfeği alarak geri döndü ve Erkan Mermi'yi ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erkan Mermi, ağır yaralandı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mermi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TÜFEK ÇALINTI ÇIKTI

Polis, olay sonrası kaçan U.B.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. U.B.'nin cinayette kullandığı tüfeğin ise çalıntı olduğu belirlendi.

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