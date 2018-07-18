taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,8040
EURO
5,5984
ALTIN
189,68
PETR
72,9000

130 milyar dolar değerinde altın taşıyan batık gemi bulundu

Güney Kore'nin batı sahili açıklarında yaklaşık 130,5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı sanılan Rus gemisinin enkazı bulundu. Batıktaki altınların çıkarılması için uluslararası operasyon yapılacak

AA | 18.07.2018 - 21:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rus donanmasına ait olduğu tahmin edilen "Dmitri Donşkoy" savaş gemisinin enkazı, Ulleungdo Adası açıklarında ortaya çıkarıldı.

113 yıl önce Japonya ile Rusya arasında çıkan savaş sırasında battığı tahmin edilen geminin, yaklaşık 130,5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı düşünülüyor.

Altınların, savaş zamanında askerlerin maaşları, liman ücretleri ve diğer masrafların karşılanması için kullanılmak üzere gemide bulunduğu sanılıyor.

3 ÜLKE İLE ORTAK OPERASYON

Hasar gören diğer gemilerdeki altınların da Dmitri Donşkoy'a aktarıldığı tahmin ediliyor.

Merkezi Güney Kore'de bulunan ve batık gemilerde define arayan Shinil Group şirketi, yıllardır bulmaya çalıştığı gemideki altınların çıkartılması için Çin, Kanada ve İngiltere'den şirketlerle ortak operasyona hazırlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

112
Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

150
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

153
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1321
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

242
Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

41
Rahip Brunson'a tahliye yok

Rahip Brunson'a tahliye yok

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM