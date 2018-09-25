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130 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemiyor

Dünya Bankası, dünya genelinde 130 milyondan fazla kız çocuğunun okula gitmediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 10:30..
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Dünya Bankası'nın 2016 verilerine göre, dünya genelinde yaşları 6 ilâ 17 arasında değişen yaklaşık 132 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Her 10 kız çocuğundan 9'u (yüzde 89.3) ilköğretim, her 4 kız çocuğundan 3'ü (yüzde 77.1) de ortaöğretim mezunu.

Düşük gelirli ülkelerde ise kız çocukların sadece yüzde 65'i ilköğretim, sadece yüzde 34.4'ü ise ortaöğretim mezunu.

130 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemiyor

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI DAHA FAZLA KAZANIYOR

İlköğretim mezunu genç kadınlar, hiçbir eğitim almayanlara kıyasla sadece yüzde 14-19 daha fazla kazanıyor. Tam ortaöğretim (Dünya Bankası'na göre 12 yıllık eğitim) alanlar neredeyse 2 kat, yükseköğretim mezunları ise 3 kat yüksek bir maaş alabiliyor.

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