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İstanbul'da terör operasyonu

Kağıthane'deki operasyonda, Heyet Tahrir Şam örgütüne mensup iki şüpheli gözaltına alındı.

08.11.2017 - 04:01
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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri radikal terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kağıthane'de önceden belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, önceki yıllarda El-Kaide'den ayrılan El-Nusra Cephesi'nin farklı bir kolu olan HTŞ adlı örgüte mensup iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların barındığı adreslerde yapılan aramalarda Browning marka bir silah, iki pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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