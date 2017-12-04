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İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe Huzur" uygulaması

Mega kent İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapılıyor.

AA | 04.12.2017 - 21:18..
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istanbul

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

ÖZEL HAREKAT DA KATILIYOR

Şehir genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

GBT KONTROLLERİ DE YAPILIYOR

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

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