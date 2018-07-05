Avrupa'dan yeşil pasaportlulara vize şoku

Avrupa ile vizesiz seyahat görüşmeleri halen devam ederken, AB'nin vize konsundaki tavrı her geçen gün ilişkileri daha da zorlaştırıyor. Yeşil ve gri pasaport sahipleri bundan sonra izin belgesine tabi tutulacak.

SEYAHAT İZNİ

Avrupa Parlamentosu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sistem, şimdiye kadar vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat izni almalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu izleyin" denildi.

SİSTEME KAYIT ZORUNLULUĞU

Avrupa Parlamentosu'nun paylaştığı videoda ise, "2020 yılında vizesiz geçiş hakkı olan 39 milyon yolcunun AB'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yolcular, ETIAS'a (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) başvurmak zorunda. AB'ye gelmeden önce 7 Euro karşılığında internet üzerinden sisteme başvurmaları gerekiyor. 18 yaşının altındaki ve 70 yaşının üstündeki yolcular, sisteme başvururken herhangi bir ücret ödemeyecek. Başvurular, güvenlik birimleri tarafından kontrol edilecek." denildi.

Bu açıklama ile yeşil pasaport sahibi kişilerin de artık Avrupa'ya seyahat etmeden önce vize benzeri bir uygulamaya tabi tutulacağı ifade edilmiş oldu.