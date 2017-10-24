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Anthony Elliott’tan Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş

Yayımlandığında büyük ilgi göre uyandıran bu eser dünyanın pek çok üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

24.10.2017 - 10:18
  1. Haberler
  2. Kitap
Anthony Elliott’tan Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş

Profesör Anthony Elliott, Güney Avustralya Üniversitesi’nde Harici NProfesör Elliott önde gelen bir sosyal kuramcı, sosyolog ve kamu entelektüel. Birkaç düzine dilde tercüme edilmiş ya da gelecek olan yaklaşık 40 kitabın yazarı ve editörüdür.

Kitaplarında Geçişte Toplumsal Kuram ve Psikoanaliz, Psikoanalitik Teori: Giriş, Kendimize Konu Olmak, John Lennon'un Yasını Kritik Vizyonlar, Freud'dan Sonra Toplumsal Kuram, Yeni Kişilikçilik, Yapım: Kozmetik Cerrahi Nasıl Yapılır Canlı Yaşamımızı Dönüşüyor (John Urry ile birlikte), Toplumda (Bryan S. Turner'la birlikte), Çağdaş Toplumsal Kuram: Giriş ve Yeniden Yaratma. En çok, 20 yıldan uzun süredir ve üç baskı boyunca sürekli olarak basılan Benlik Kavramları (Concepts of the Self) ile tanınır.işan Dekanı olarak Hawke AB Merkezi İcra Direktörü ve Sosyoloji Araştırma Profesörüdür.

ÖNEMLİ BİR ENTELEKTÜEL

2016'da Profesör Elliott, robotik, yapay zekâ ve istihdamın geleceği üzerine araştırma için Avustralya Araştırma Konseyi Büyük Bursu aldı. Bu proje, Lancaster Üniversitesi Sosyal Futures Enstitüsü'ndeki meslektaşlarıyla birlikte yürütülmektedir. Dünyada yaptığı önemli akademik çalışmalarla tanınan Elliott’un Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş kitabı geçtiğimiz yıl okuyucularla buluşmuştu.

Anthony Elliott’tan Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş

ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ VE KİTAP HAKKINDA

Kitap; günümüz modern toplumların geçmişten yaşadığı evrimler ve devrimlerin büyük halk kitleleri üzerinde doğurduğu sonuçların bireyleri nasıl etkilediği konusunda bizlere farklı bir perspektif sunuyor. Dünyada büyük sosyal kuramcıların yaptığı çalışmalar ve günümüzde bile hala geçerliliğini koruyan evrensel fikirlerinin düşünce dünyamızı nasıl şekillendirdiklerini bu eser sayesinde öğreniyoruz. Bireyler toplumu oluşturur, oluşan bu topluluklar da bir araya gelerek devlet dediğimiz beşeri kurumu kurarlar. İnsanlık tarihi büyük devrimlere sahne olmuştur.

Anthony Elliott’tan Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş

Sosyolojinin konusu olan toplumlar

TOPLUM NEDİR?

İnsanlar yaşadığı yere, ülkesine, ulusuna aittir. Gündelik yaşamda olduğu gibi sosyal teoride de bu durum geçerlidir. İnsanlar doğup büyüdüğü toplumun birer ferdidir. İnsanları aynı toplumda, coğrafyada yaşayabiliyor olsa da aynı değerler etrafında toplanmayabilirler. Bu da onları birbirinden ayırtan başat faktördür. Farklı din, dil, mezhep, ırk, renk, cinsiyette olan hakların birada yaşaması kültürel bir zenginlik kaynağıdır. Toplumu ele aldığımızda tartışma götürmez bu gerçeği göz önünde bulundurmaktan kaçınamayızAnthony Elliott’tan Çağdaş Sosyal Teoriye GirişÖnemli sosyal kuramcılar

TOPLUM VE SOSYAL TEORİ

Günümüzde toplumlar hakkında düşünürler ve sosyal bilimciler toplum hakkında kafa yormaktadır. Özellikle de şu anda dünyayı kasıp kavuran sosyal değişimin ne kadar hızlı ve geniş bir alana yayıldığının çok iyi farkındadır. Küresel ekonominin tek bir gücün hükümetlerin ya da şirketlerin denetiminde olmadığını inanmaktadır. Ulus devletin kapitalizmi başarıyla sürdürebileceği düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıktığını düşünmektedir.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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