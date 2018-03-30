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14 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama süreci devam ediyor.

DHA | 30.03.2018 - 09:49..
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2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınavdan önce sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Sınav sorularını önceden ele geçirerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak toplamda 14 ildeki 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin yakalama işlemleri devam ediyor.

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