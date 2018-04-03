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14. konvoy da El Bab'a ulaştı

Esad rejiminin Doğu Guta'da yaptığı katliamdan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalanları taşıyan 14. konvoy El Bab'a ulaştı.

İHA | 03.04.2018 - 23:37..
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1400 kişi daha Duma'dan kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine ulaştı. Doğu Guta'yı terk eden toplam Suriyeli sivil sayısı 50 bine yaklaşırken, tahliyelerin devam edeceği belirtildi.

14. konvoy da El Bab'a ulaştı

TAHLİYELER SÜRECEK

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka, Ayn Terma ve son olarak da Duma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Dogu Guta'nın rejim ve destekçilerinin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinden zorunlu olarak tahliye edilenlerden 400'ü çocuk ve 100'den fazlası yaralı olmak üzere 1440 kişinin bulunduğu 22 otobüsten oluşan 14. konvoy, Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaştı.

14. konvoy da El Bab'a ulaştı

TOPLAM SAYI 50 BİNE ULAŞTI

Böylece Doğu Guta'dan çıkanların toplam sayısı 50 bine yaklaştı.

28 otobüsten oluşan 13. konvoy, dün sabah saatlerinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına ulaşmıştı. Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri bildirilmişti.

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