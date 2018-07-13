taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.571
USD
4,8694
EURO
5,6822
ALTIN
195,10
PETR
74,3100

14 rütbeli asker tutuklandı

Emniyet FETÖ operasyonlarına 16 ilde devam etti. Isparta merkezli yapılan baskınlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

AA | 13.07.2018 - 03:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ yapılanması kapsamındaki operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüphelinin 30'u yakalandı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheli askerden 14’ü tutuklandı

14 rütbeli asker tutuklandı

3 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde 16 ilde eş zamanlı çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheli 33 rütbeli askerden 30’u düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor

14 rütbeli asker tutuklandı

14 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 30 şüpheliden 27’si gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Isparta Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 27 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen asker şüphelilerden firari 3 şüphelinin arama çalışmasının devam ettiği belirtilirken, halen gözaltında bulunan 3 şüphelinin ise gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
iPhone X rekor kırdı

iPhone X rekor kırdı

29
Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

11
Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

6
Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

21
Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

5
Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

6
Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri telef oluyor

Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri telef oluyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM