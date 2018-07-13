14 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ yapılanması kapsamındaki operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüphelinin 30'u yakalandı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheli askerden 14’ü tutuklandı

3 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde 16 ilde eş zamanlı çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheli 33 rütbeli askerden 30’u düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor





14 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 30 şüpheliden 27’si gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Isparta Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 27 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen asker şüphelilerden firari 3 şüphelinin arama çalışmasının devam ettiği belirtilirken, halen gözaltında bulunan 3 şüphelinin ise gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.