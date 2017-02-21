14 Şubat'ta öldürülen kadının katili kaynı çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesinde, 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.'nun nasıl öldüğüne dair yapılan araştırmalar sona erdi.

KAYNI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma tarafından yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda N.O'nun eşinin kardeşi (kaynı) M.O. (29) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, Türkoğlu jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yaklaşık bir hafta Türkoğlu ilçesinin İmalı mahallesindeki bir bağ evinde kaldığı öğrenildi.

"NAMUSUN İÇİN YAPTIM AMA PİŞMANIM"

Suçunu kabul eden katil M.O, ifadesinde "Ne yaptıysam namusum için yaptım ama pişmanım" dedi.

Diğer yandan M.O'nun olay sonrasında sosyal medyadaki hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Zanlı geniş güvenlik önlemleri arasında Türkoğlu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.