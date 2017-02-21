taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.986
USD
3,6275
EURO
3,8370
ALTIN
143,87
PETR
56,3800

14 Şubat'ta öldürülen kadının katili kaynı çıktı

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.'nun katili yakalandı.

21.02.2017 - 11:05
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesinde, 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.'nun nasıl öldüğüne dair yapılan araştırmalar sona erdi.

KAYNI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma tarafından yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda N.O'nun eşinin kardeşi (kaynı) M.O. (29) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, Türkoğlu jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yaklaşık bir hafta Türkoğlu ilçesinin İmalı mahallesindeki bir bağ evinde kaldığı öğrenildi.

14 Şubat'ta öldürülen kadının katili kaynı çıktı

"NAMUSUN İÇİN YAPTIM AMA PİŞMANIM"

Suçunu kabul eden katil M.O, ifadesinde "Ne yaptıysam namusum için yaptım ama pişmanım" dedi.

Diğer yandan M.O'nun olay sonrasında sosyal medyadaki hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

14 Şubat'ta öldürülen kadının katili kaynı çıktı

TUTUKLANDI

Zanlı geniş güvenlik önlemleri arasında Türkoğlu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Şubat'ta öldürülen kadının katili kaynı çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

91
AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

138
Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

70
Ömer Halisdemir davası başlıyor

Ömer Halisdemir davası başlıyor

66
Gazprom'dan Türk Akımı'nın ikinci koluna onay

Gazprom'dan Türk Akımı'nın ikinci koluna onay

10
Fransa'da Le Pen’in partisine polis baskını

Fransa'da Le Pen’in partisine polis baskını

47
Öğretmen öğrencisini sırtında taşıdı

Öğretmen öğrencisini sırtında taşıdı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM