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14. Uluslararası Antalya Gençlik Festivali düzenlendi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Gençlik Festivali kapsamında 5 ülkeden 150 genç, Antalya'da geleneksel kıyafetlerle gösteri sundu, şarkı söyledi.

AA | 21.05.2018 - 08:57..
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Antalya Valiliğinin desteklediği Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Folklor, Müzik, Gençlik Derneği (FOMGED)'nin düzenlediği Uluslararası Antalya Gençlik Festivali'ne, Romanya, Estonya, Moğolistan, Kazakistan ve Türkiye'den 150 genç katıldı.

14. Uluslararası Antalya Gençlik Festivali düzenlendi

GÖSTERİ BEĞENİYLE İZLENDİ

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde gençler, ülkelerine özgü kıyafet ve müziklerle gösteri sundu. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlenen gösteri beğeni topladı.

Ayrıca etkinlikte Moğolistan'dan gelen bir grubun söylediği 'Sev Kardeşim' şarkısı, gösteriyi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

14. Uluslararası Antalya Gençlik Festivali düzenlendi

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