14. Uluslararası Antalya Gençlik Festivali düzenlendi

1 Hakkari'de PKK'ya darbe Şemdinli'nin Çatalca köyü kırsalında, dün 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi Çanakkale'de yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isterlerken boğularak can veren 7 Afgan'dan 6'sının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

3 Yasin Öztekin: Maç sabahları namaz kılıyoruz Galatasaraylı Yasin Öztekin, katıldığı sahur programında maçlardan önce takım arkadaşlarıyla namaz kıldıklarını ifade etti.

4 Gri listedeki terörist öldürüldü Tunceli’nin Ovacık'ta öldürülen teröristlerden birinin gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.

5 Seyahat ederken oruç tutanların dikkat etmesi gerekenler Oruç tutarken seyahat etmek zordur,ancak ben hem tutarım hem de seyahat ederim diyorsanız, yolculuk boyunca rahat edebilmeniz için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekecek.

6 Trabzon Şehir Hastanesi'nin PPP modeli ihalesi Sağlık Bakanlığı, Trabzon Şehir Hastanesi'nin kamu özel işbirliği modeli ile yapımı için ihale açtı.