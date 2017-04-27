14 yaşında cinayetten tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Berkcan Akdemir ile F.K. tartıştı.

DÖNERCİDEN BIÇAK ALDI

Çıkan kavgada cadde üzerindeki dönerci dükkanına girip bıçak alan F.K., Berkcan Akdemir'i karnından bıçaklayıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Akdemir, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan F.K.'yı yakalayarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı F.K., çıkarıldığı Çerkezköy Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.





