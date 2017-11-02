Texas'ta yaşayan 14 yaşındaki ABD'li dansçı Bria Baumann, clove hastalığı ile küçüklüğünden beri mücadele ediyor.

TÜMÖR DAMARLARIN ŞİŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Koltuk altında bulunan tümör nedeniyle küçüklüğünden itibaren sürekli ameliyat olan dansçı, yaşamına bu şekilde devam ediyor.

Bu hastalık kemiklerin gelişmesine, dokunun yumuşak olmasına ve damarların şişmesine neden oluyor.

14 yaşındaki ABD'li kız clove sendromuyla mücadele ediyor İZLE



YAŞAMI BOYUNCA AMELİYAT OLACAK

Tümör nedeniyle sol kolunun parmakları zaman zaman donarak işlevsizleşiyor. Geçen sene ameliyat olamayan Baumann'ın, sol ayağı da sıkıntı yaşıyor. Tümörün oraya indiğini belirten doktorlar, eğer ameliyat edilmezse bacağının kesilebileceğini de sözlerine ekliyor.

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan aile, çocukları için her şeyi yapmak istese de ABD'li kız ömür boyu ameliyat olarak yaşamını sürdürecek.