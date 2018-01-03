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14 yaşındaki çocuk bir gecede 4 minibüs çaldı

Kocaeli'nde bir gecede 4 aracı çalarak polisi peşinden koşturan 14 yaşındaki B.M., yakalandı.

DHA | 03.01.2018 - 20:28..
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Dün akşam, Esentepe Mahallesi Yıldırımer Caddesi'nde bulunan bir minibüs çalındı. Hırsız, bir süre sonra minibüsü Çamlıtepe Mahallesi Elma Sokak'ta terk edip, buradaki aynı modelde başka bir minibüsü alarak, kaçtı.

MİNİBÜSLERİ ÇALIP BIRAKTI

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, hırsız bu kez de çaldığı minibüsü Yarımca'da bırakıp, başka bir minibüsü çalarak kaçtı. Hırsız son olarak da Derince'de çaldığı minibüsü bırakıp başka bir minibüsü çalarak bölgeden ayrıldı.

14 yaşındaki çocuk bir gecede 4 minibüs çaldı

POLİS EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, minibüsü çaldığı tespit edilen B.M.'yi, İzmit'teki evinde gözaltına aldı. B.M.'nin son çaldığı minibüs de evinin yakınlarında bulundu.

14 yaşındaki çocuk bir gecede 4 minibüs çaldı

2 DAKİKADA DÜZ KONTAK YAPTIRARAK ARAÇLARI ÇALDI

Sağır ve dilsiz olan B.M.'nin aynı modeldeki minibüsleri düz kontak yaptırarak 2 dakika içinde çalıştırdığı, bir süre dolaşıp, yolda benzeri bir aracı görünce onu bırakıp, diğerini aldığı ve daha sonra terk ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Araçlar sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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