14 yaşındaki Filistinli çocuğun gözaltına alındığı an

14 yaşındaki genç Filistinli Fevzi El-Junidi, 7 Aralık'ta Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evinden, 5 ameliyat geçirmiş hasta babasına ilaç ve yiyecek almak için dışarı çıkmıştı.
Savunmasız çocuk, Kudüs direnişi sırasında İsrail askerlerinin orantısız müdahalesinin ortasında kalmış ve gözleri kapatılarak apar topar cezaevine götürülmüştü.
Anadolu Ajansı muhabiri Wisam Hashlamoun, Kudüs direnişinin simgesi olan o anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirmişti.
VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI
14 yaşındaki Fevzi El-Junidi'nin gözaltına alındığı sırada çekilen video, Ruptly haber ajansı tarafından yayınlandı.
Videoda 20'den fazla İsrail askerinin, gözleri kapatılan küçük çocuğun acımasızca sürüklediği görülüyor. Bu sırada bombalar patlıyor ve bazı askerler de muhabirlere saldırıyor.