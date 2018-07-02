Bahçeşehir'in tacizcisi yakalandı

Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir, Esenkent, Boğazköy gibi semtlerde yaşayan kadınlar son zamanlarda, arkadan sarılıp taciz eden bir erkekten şikayetçiydi.

Geçtiğimiz günlerde de 14 yaşındaki B.Y, Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yürüdüğü sırada, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından tacize uğradı.

KAMERAYI SÖKMEK İSTEDİ

Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı.

Başakşehir tacizcisi kamerada VİDEO

TACİZCİ ADLİYEDE

Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti. Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.