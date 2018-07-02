taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.888
USD
4,6278
EURO
5,3930
ALTIN
185,90
PETR
78,7000

Bahçeşehir'in tacizcisi yakalandı

İstanbul Başakşehir'de, yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden Murat Ş., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DHA | 02.07.2018 - 14:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir, Esenkent, Boğazköy gibi semtlerde yaşayan kadınlar son zamanlarda, arkadan sarılıp taciz eden bir erkekten şikayetçiydi.

Geçtiğimiz günlerde de 14 yaşındaki B.Y, Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yürüdüğü sırada, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından tacize uğradı.

KAMERAYI SÖKMEK İSTEDİ

Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı.

Başakşehir tacizcisi kamerada VİDEO

TACİZCİ ADLİYEDE

Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti.  Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçeşehir'in tacizcisi kameraya yakalandı

Bahçeşehir'in tacizcisi yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

392
Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Habertürk yazılı basından ayrılıyor

62
CHP, Madımak'ı hatırladı

CHP, Madımak'ı hatırladı

98
Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

36
Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

86
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

30
Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM