14 yaşındaki Nerdane 14 gündür kayıp

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Nerdane'den 14 gündür haber alınamıyor.

Baba Yaşar Bor, kızı Nerdane’nin 12 Aralık Salı günü sabah kardeşini okula götürmek için evden çıktığını ancak bir daha eve dönmediğini söyledi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Nerdane’nin gidebileceği yerleri araştırdıklarını, izine ulaşamayınca polise başvurduklarını anlatan Bor, "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Kendi imkanlarımızla kızımı bulmaya çalışıyoruz. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Psikolojim bozuldu. Kızımı görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.