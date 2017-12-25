taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8142
EURO
4,5225
ALTIN
156,35
PETR
65,0200

14 yaşındaki Nerdane 14 gündür kayıp

Hatay’ın Payas ilçesinde, kardeşini okula götürmek için evden çıkan 14 yaşındaki Nerdane Bor, ailesi tarafından 2 haftadır her yerde aranıyor.

İHA | 25.12.2017 - 08:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Nerdane'den 14 gündür haber alınamıyor.

Baba Yaşar Bor, kızı Nerdane’nin 12 Aralık Salı günü sabah kardeşini okula götürmek için evden çıktığını ancak bir daha eve dönmediğini söyledi.

14 yaşındaki Nerdane 14 gündür kayıp

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Nerdane’nin gidebileceği yerleri araştırdıklarını, izine ulaşamayınca polise başvurduklarını anlatan Bor, "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Kendi imkanlarımızla kızımı bulmaya çalışıyoruz. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Psikolojim bozuldu. Kızımı görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Filistinli Ahed Tamimi’nin gözaltı süresi uzatıldı
İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de ’Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’nin gözaltı süresi uzatıldı.
İzmir Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara’da villada şüpheli ölüm
Ankara’da bir villada yaşayan 46 yaşındaki muhasebecinin cansız bedeni bulundu.
Terör mağdurları evlerine kavuştu
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, PKK'nın harabeye çevirdiği kentlerden Şırnak'ın Silopi ilçesini adeta yeniden inşa etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

72
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

44
Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

15
İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

20
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

71
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM