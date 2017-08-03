14 yaşındaki sürücü motosiklet 30 metre sürüklendi

Kaza Samsun- İstanbul D-100 karayolu Çorum'un Osmancık İlçesi'ne 6 kilometre kala Damatoğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi.
AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI
Ali Cankara yönetimindeki 19 HS 052 plakalı motosiklet, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Asfaltta yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklette başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Cankara, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.