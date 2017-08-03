1 Çıplaklar gazetesi Posta muhalefet yapıyor Anıtkabir'de Fatiha okundu diye "Yeni Dönem" manşeti atıp şeriat geliyor algısı yapmaya çalışıyorlar.

2 Sosyal medyanın 'mutluluk' yalanı Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki mutlu hal, acaba gerçeği yansıtıyor mu? İşte bu durumu anlatan bir video

3 Brent petrol 52 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ticari ham petrol stok verisindeki azalışın ardından 52,08 dolardan işlem görmeye başladı.

4 Fenerbahçe Lucas Perez'de sona yaklaştı Uzun süredir golcü transferi için çalışmalarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, Lucas Perez ve kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardı.

5 14 yaşındaki sürücü motosiklet 30 metre sürüklendi Çorum'un Osmancık İlçesi'nde motosikletten düşen 14 yaşındaki Ali Cankara yaralandı.

6 Ataşehir'de gecekonduda yangın paniği İçinde yaşlı bir kadının bulunduğu gecekonduda çıkan yangın mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.