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14 yaşındaki sürücü motosiklet 30 metre sürüklendi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde motosikletten düşen 14 yaşındaki Ali Cankara yaralandı.

03.08.2017 - 10:16
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Kaza Samsun- İstanbul D-100 karayolu Çorum'un Osmancık İlçesi'ne 6 kilometre kala Damatoğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi.

14 yaşındaki sürücü motosiklet 30 metre sürüklendi

AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Ali Cankara yönetimindeki 19 HS 052 plakalı motosiklet,  iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Asfaltta yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklette başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

14 yaşındaki sürücü motosiklet 30 metre sürüklendi

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cankara, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

14 yaşındaki sürücü motosiklet 30 metre sürüklendi

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