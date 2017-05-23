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14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan, aralarında 14 yaşındaki F.B.'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

23.05.2017 - 14:08
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon yaptı.

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Polis ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Çamlıbel, Uçak, Akkapı ve Hürriyet mahallelerinde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Geniş güvenlik önlemi altında eş zamanlı operasyon yapan polis, uyuşturucu satıcıları F.B. (14), Veysel B. (19), Yakup D. (21), İzzettin A. (22), Eren K. (25), Fırat Ö. (27), Osman K. (31), Yunus Y. (32) ve Ramazan R.'yi (40) yakaladı. Yapılan aramalarda 450 paket esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök hintkeneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği açıklanan 9 bin 400 lira ele geçirildi.

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülen şüphelilerden Veysel B., gazetecilere dönerek, "Büyük devletimizden özür diliyoruz." dedi.

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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