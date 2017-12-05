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14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı

İzmir'de, 14 yıllık eşini kıskandığı için oklava ve kemerle öldüresiye döven U.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 05.12.2017 - 15:08..
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Geçen ağustos ayında Buca'da oturan U.C., işten eve geldikten sonra kıskandığı için 14 yıllık eşi S.C.'ye işkence yaptı.

OKLAVAYLA DÖVDÜ

Eşine odaya gidip üzerini çıkarmasını ve elinde oklavayla beklemesini isteyen U.C., oturdukları evin kapı ve pencerelerini kapattıktan sonra yatak odasına geçti. Burada eşinin yatağa yatmasını isteyen U.C., önce oklavayla dövmeye başladı. Acıya daha fazla dayanamayan S.C., eşine direnince bu kez de parmağına vurdu ve kırdı.

14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı

OKLAVA KIRILINCA KEMERLE DEVAM ETTİ

Oklavanın kırılması üzerine bu kez belindeki kemeri çıkartan U.C., eşini dövmeye devam etti. U.C.'nin, 2 çocuk annesi eşi S.C.'nin vücudunda daha önce de sigara söndürdüğü de ortaya çıktı.

14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından darp raporu alan S.C., yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

S.C.’nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasının ardından karara itiraz eden bir dilekçe yazıp S.C.’nin darp fotoğrafları ile birlikte olayı soruşturan savcıya verdi.

Avukat Erdal Benice’nin itirazları ve mağdur kadına ait verdiği darp fotoğrafların ardından savcı, şüpheli Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkardı. İlk gözaltında serbest kalan Uğur C., polis ekiplerinin emniyete daveti üzerine yine bir şey olmayacağını düşünerek emniyete geldi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcı sanığı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Şüpheli Uğur C., burada olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını sonra da yatıp uyuduğunu söyledi. Uğur C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı

27 YILLA YARGILANIYOR

Olayı yürüten savcı, cani koca Uğur C. hakkında , "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlamasıyla toplamda 27 yıl 3 ay hapis talep ederek dava açarken, dava İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı

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