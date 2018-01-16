Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör destekçisi ve Türkiye düşmanı mesajlarına tepki gösterdi.

Erdoğan, Kaftancıoğlu'nun skandal sözlerini partilileriyle paylaşarak şunları söyledi:

Elbette demokrasiye saygımız var. Bu kişi mademki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP'nin il başkanı, diyecek sözümüz yok. Ama bir il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey dememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri zaten her şeyi anlatıyor. Şimdi ekrana bir bakalım, polisimize taş atmaya kadar görüntülerden tutun, attığı tweet'lere kadar, nasıl biridir bu.





"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU POARTİ NE HALE GELDİ"

Her şey bir tarafa da, Atatürk'ün kurduğu parti ne hallede geldi, kimlerin eline kaldı yahu. Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor, "Devlet katil değil, seri katil" diyerek, terör eylemlerinde hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Elinde taşla güvenlik güçlerimize saldırırken çekilen fotoğraf, kendisine ait değilse bile bu fotoğrafa nasıl sahip çıktığını gösteriyor.

Diğer paylaşımlarımdan, gezi olayları sırasında insanları "ananı da al haydi Taksim'e" dahil, tahrik etmek dahil provokasyonların içinde bizzat bulunduğu anlaşılıyor.

İşte görüldüğü gibi HDP - CHP birlikteliğini savunan tweet'ler attı. PKK'nın güdümündeki BDP'liler ülkemizi kaosa sürüklemek için sokakları kana boğarken bu kişi "Kürtler gezide yok diye bahane bulmayın, Kobani'de ne yapıyorsun ona bak" diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Hatırlarsanız bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için evden çıkan Yasin Börü ve onun gibi 50'nin üstünde masum insan alçakça şehit edilmişti.

15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor, darbe gecesi henüz daha işin rengi bile belli olmamışken 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sayın Başbakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Adalet Şurası'nda akademisyen ve yargı mensuplarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Son yıllarda yaşanan birtakım gelişmelerin faturası her ne kadar hükümetimize kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür.

Kaymakamlarımızla da hem kendi sıkıntılarını görüşme hem de ülkemizle ilgili fikir teatisinde bulunma imkanı elde ettik. Milletvekillerimizle gruplar halinde bir araya gelerek geleneğimizi geçtiğimiz hafta da sürdürdük.

Geçtiğimiz hafta muhtarlarımızla 43. kere bir araya geldik.

Hafta sonu ise Elazığ, Bingöl, Tokat ve Yozgat illerimizde kongrelerimize katıldık. Vatandaşlarımızdan çok coşkulu ve samimi bir hüsnü kabul görüyoruz.

Hava muhalefeti sebebiyle oldukça geçikmeyle ulaşabildiğimiz Yozgat'ta dahi büyük bir heyecanla bizi beklediler. Tüm vatandaşlarıma gönülde teşekkür ediyorum. Şahsen katıldığım kongre sayımız 19'u buldu. Bu hafta sonu da Kütahya ve Uşak kongremize katılacağız. Şubat ayından itibaren de büyük şehirlere ağırlık vereceğiz.

"ÖNEMİNİ İDRAK EDEMEMİŞ KİMSENİN AK PARTİ ÇATISI ALTINDA YERİ OLAMAZ"

Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yenisi ile karşılaştığımız tuzaklar gücümüzü daha da artırıyor. Milletimiz bu konudaki samimiyet ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak yönetimi sergilemek zorundayız.

Önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgaları ile geçiremeyiz. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Ana kademesi ile kadın kolları ile gençlik kolları ile tüm arkadaşlarımızın bu anlayışla çalıştıklarına inanıyorum.





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