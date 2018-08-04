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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak yağış nedeniyle, Meteoroloji'den kent sakinlerine hazırlıklı olmaları konusunda uyarı geldi.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 09:52..
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İstanbul, geçtiğimiz haftalarda yerel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü bir havaya teslim olurken, bugünlerde de kavurucu sıcakların etkisinde.

Meteorolojinin son verilerine göre ise İstanbulluları bugün yerel olarak kısa süreli yağışlı bir hava bekliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre bugün 12.00-18.00 saatlerinde İstanbul'da sağanak yağışlı ve gök gürültülü bir hava hakim olacak.

18.00 sonrasında ise sağanak yağışın etkisini yitireceği ve parçalı bulutlu bir havanın görüleceği tahmin ediliyor.

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