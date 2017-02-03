CHP’li Elif Doğan Türkmen'e istifa sorusu

Haberleşme giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin lirayı aşan faturası, Meclis’i karıştırmıştı.

Ahmet Hakan yayınında konuk ettiği Türkmen'e "istifa edecek misiniz" diye sordu.



"PARTİMİN KARARINA UYARIM"

Türkmen "Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım" dedi.

"GEREĞİNİ YAPARIM"

Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesinin sorulması üzerine, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım." dedi.