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Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesi başladı.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 14:59..
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Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile  AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü.

Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

Saadet lideri Karamollaoğlu, AK Parti’ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifaka yönelik flört halinde olan SP'nin liderinin bu ziyareti oldukça dikkat çekici.

Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

Öte yandan Karamollaoğlu'nun Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na muhalefet eden söylemleri de izaha muhtaçken gerçekleşen bu görüşmenin içeriği kadar, bu görüşmeye CHP kanadından gelecek tepkiler de merak konusu.

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