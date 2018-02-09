Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü.

Saadet lideri Karamollaoğlu, AK Parti’ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi Genel Başkanını kabul etti VİDEO

'AFRİN'E GİRMEYELİM' DİYEN SP LİDERİNDEN İKTİDAR PARTİSİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifaka yönelik flört halinde olan SP'nin liderinin bu ziyareti oldukça dikkat çekici.

Öte yandan Karamollaoğlu'nun Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na muhalefet eden söylemleri de izaha muhtaçken gerçekleşen bu görüşmenin içeriği kadar, bu görüşmeye CHP kanadından gelecek tepkiler de merak konusu.