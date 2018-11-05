Kasım ayına ait kira artış oranları belirlendi

TÜİK; kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu rakamlara göre; kira artış oranları da doğru oranda arttı.

TÜFE ORANLARI ESAS ALINACAK

Kira zammı hesaplaması üretici fiyat endeksi oranları baz alınarak yapılıyor. Yapılan yeni düzenlemeyle kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları olacak.

YÜZDE 23,73'LÜK ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,73 artış gösterdi.

KİRA HESAPLAMASI ZAMLI YAPILACAK

Bu düzenlemeyle 1000 lira olan ve sözleşmesi Kasım'da yenilenen kiracılara yüzde 23,73 oranında zam uygulanabilecek. Kiracılar yeni dönemde aylık toplam 237,3 lira fazla ödeyecek. Yani kiracılar toplamda 1237 lira ödeyecek.