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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'Hariri açıklaması'

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri'nin Suudi yönetimince gözaltında tutulduğunu düşündüklerini belirtti.

15.11.2017 - 13:03
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Lübnan ile Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi gerilim giderek tırmanıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında tutulduğunu düşündüklerini belirtti.

"DÜŞMANCA BİR TUTUM"

Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

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