Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

1 Adıyaman'da Roma dönemine ait lahit bulundu Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada, Roma dönemine ait kireç taşından lahit bulundu.

2 Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışını Doğuş Yiyecek kazandı Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışı için yapılan ihaleyi kazanan 336 milyon lira teklifle Doğuş Yiyecek AŞ. oldu.

3 Unzue: Emre Mor normal davranmıyor Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor'un psikolojik olarak zor durumda olduğunu ifade eden Unzue, "Emre Mor normal davranmıyor" dedi.

4 Devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler Devremülk satın alırken konumu ve daha birçok ince detayları göz önüne almak gerekiyor.

5 Ödevler kitap okumanın önüne geçiyor Çocuklara ara tatillerde ve okul zamanlarında verilen ödevler hem veliler, hem de öğrenciler tarafından eleştiri konusu oluyor.

6 Ödevler kitap okumanın önüne geçiyor Çocuklara ara tatillerde ve okul zamanlarında verilen ödevler hem veliler, hem de öğrenciler tarafından eleştiri konusu oluyor.