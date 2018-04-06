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Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 asker yaralandı.

İHA | 06.04.2018 - 16:41..
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Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pülümür kırsalında MİT ve Jandarma'nın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisi verildi.

Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

1 ASKER YARALANDI

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada 1 askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.

Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

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