Tunceli’de 8 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pülümür kırsalında MİT ve Jandarma'nın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisi verildi.
1 ASKER YARALANDI
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada 1 askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.
Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.