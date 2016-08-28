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146 yaşındaki yaşlı adam: Artık ölmek istiyorum

31 Aralık 1870 doğumlu olan Endonezyalı yaşlı adam, yaşamaktan çok sıkıldığını ve artık ölmek istediğini söyledi.

18.09.2018 - 12:16..
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Endonezya'da Mbah Gotho isimli yaşlı bir adam, 146 olan yaşıyla 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanını alabilir.

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Yaklaşık 20 yıl önce kendisine mezar yeri satın aldığını söyleyen Gotho, artık yaşamak istemediğini, yaşamaktan bıktığını söylüyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 122 YAŞINDAKİ FRANSIZ KADINDI

Resmi kayıtlara göre şu ana kadar bilinen ‘dünyanın en yaşlı insanı’ unvanı 122 yaşında vefat eden Fransız kadın Jeanne Calment’e aitti.

Kayıtlardaki doğum tarihi 31 Aralık 1870 olan adam, dokümanların doğru olması halinde dünyanın en yaşlı insanı olmaya hak kazanıyor.

145 yaşındaki yaşlı adam: Artık ölmek istiyorum VİDEO

146 yaşındaki yaşlı adam: Artık ölmek istiyorum

146 yaşındaki yaşlı adam: Artık ölmek istiyorum

146 yaşındaki yaşlı adam: Artık ölmek istiyorum

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