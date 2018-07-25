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İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne doktora programı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı doktora programı açıldı.

İHA | 25.07.2018 - 14:31..
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK) toplantısında alınan kararla ilk kez müstakil bir doktora programı açıldı.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılan ‘Kimya Anabilim Dalı’ doktora programını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kararın üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI AÇILACAK

Üniversiteler için lisansüstü ve doktora programlarının çok önemli olduğunu söyleyen Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin önümüzdeki dönemlerde yeni yüksek lisans ve doktora programları açacağını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin misyonu dahilinde eğitime ve evrensel bilime maksimum düzeyde katkı sağlamayı amaç edindiklerini söyledi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne doktora programı

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