15 ayda 102 kilo veren Antalyalı

Bir çocuk babası Haluk Özsay (42), askerden döndükten sonra hızla kilo almaya başladı. Diyet yapmasına rağmen zayıflamayı bir türlü başaramayan Haluk Özsay, 178 kiloya ulaşınca yüksek tansiyon, şeker ve uyku apnesi gibi çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

"HAYATIN TEHLİKEYE GİRER"

Özsay, doktorların "Daha fazla kilo alırsan ya da zayıflamazsan hayatın tehlikeye girer" uyarısının ardından tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından tüp mide ameliyatına alınan Özsay'ın midesi küçültüldü.

15 AYDA 102 KİLO

Ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Özsay, 15 ayda 102 kilo vererek 76 kiloya indi. Zayfılayan Özsay'ın rahatsızlıkları da sona erdi.

Özsay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiloluyken en fazla oğluyla ilgilenemediği için üzüldüğünü dile getirdi. Kilolarından kurtulunca evladıyla rahatça zaman geçirebildiğini aktaran Özsay, yaşadığı değişime kendisinin bile bazen inanamadığını söyledi.

7XL'DEN M BEDENE DÜŞTÜ

Kiloluyken kıyafet bulmakta büyük sıkıntı çektiğini anlatan Özsay, mağazalardan genelde "2 XL bedenden büyük yok" yanıtını aldığı için özel kıyafetler diktirmek zorunda kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana '7 XL' beden oluyordu. Şimdi 'M' bedene düştüm. İstediğim mağazadan alışveriş yapabiliyorum. Mutlu ve rahat bir hayat sürüyorum.





KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Akşamları rahat uyuyor, kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Şu an tek sıkıntım çevremdekilerin beni tanıyamaması. Bazen aramızda kiloyla ilgili çeşitli espiriler bile oluyor. Özellikle uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım beni tanıyamıyor. Kendimi tanıtıyorum ama hala inanmayanlar oluyor. Fotoğrafımı, kimliğimi gösterdiğim arkadaşlarım oluyor. 15 ay önceki halimle şimdiki halim arasında dağlar kadar fark var. Yüz simam bile değişti."