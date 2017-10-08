taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

15 ayda 102 kilo veren Antalyalı

Tüp mide ameliyatıyla 15 ayda 102 kilo veren Haluk Özsay, kendisini tanıyamayanlara kimliğini göstermek zorunda kalıyor.

08.10.2017 - 13:24
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir çocuk babası Haluk Özsay (42), askerden döndükten sonra hızla kilo almaya başladı. Diyet yapmasına rağmen zayıflamayı bir türlü başaramayan Haluk Özsay, 178 kiloya ulaşınca yüksek tansiyon, şeker ve uyku apnesi gibi çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

"HAYATIN TEHLİKEYE GİRER"

Özsay, doktorların "Daha fazla kilo alırsan ya da zayıflamazsan hayatın tehlikeye girer" uyarısının ardından tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından tüp mide ameliyatına alınan Özsay'ın midesi küçültüldü.

15 ayda 102 kilo veren Antalyalı

15 AYDA 102 KİLO

Ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Özsay, 15 ayda 102 kilo vererek 76 kiloya indi. Zayfılayan Özsay'ın rahatsızlıkları da sona erdi.

Özsay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiloluyken en fazla oğluyla ilgilenemediği için üzüldüğünü dile getirdi. Kilolarından kurtulunca evladıyla rahatça zaman geçirebildiğini aktaran Özsay, yaşadığı değişime kendisinin bile bazen inanamadığını söyledi.

15 ayda 102 kilo veren Antalyalı

7XL'DEN M BEDENE DÜŞTÜ

Kiloluyken kıyafet bulmakta büyük sıkıntı çektiğini anlatan Özsay, mağazalardan genelde "2 XL bedenden büyük yok" yanıtını aldığı için özel kıyafetler diktirmek zorunda kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana '7 XL' beden oluyordu. Şimdi 'M' bedene düştüm. İstediğim mağazadan alışveriş yapabiliyorum. Mutlu ve rahat bir hayat sürüyorum.

15 ayda 102 kilo veren Antalyalı

KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Akşamları rahat uyuyor, kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Şu an tek sıkıntım çevremdekilerin beni tanıyamaması. Bazen aramızda kiloyla ilgili çeşitli espiriler bile oluyor. Özellikle uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım beni tanıyamıyor. Kendimi tanıtıyorum ama hala inanmayanlar oluyor. Fotoğrafımı, kimliğimi gösterdiğim arkadaşlarım oluyor. 15 ay önceki halimle şimdiki halim arasında dağlar kadar fark var. Yüz simam bile değişti."

İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar
İslahiye ilçesinde kurutulmak üzere tarlaya serilen 5 ton biber çalındı.
İstanbul'da hava sıcaklığı 15 derece birden düştü
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü İstanbul'da bugün termometreler 12 dereceye kadar düştü.
Bursa'da komşusunun bahçesinde kendini yaktı
Psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü iddia edilen İlhan Demiröz, benzin dökerek kendini yaktı.
Gaziantep'te hayatlarını tehlikeye atan mevsimlik işçiler
Kahramanmaraş - Gaziantep yolunda işçilerin kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

38
Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

162
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

172
TSK'dan İdlib'e top atışı

TSK'dan İdlib'e top atışı

101
Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

59
Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

29
Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM