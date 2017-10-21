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15 bin lirayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı

Çiftçilik yapan O.Y., kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan bir kişiye 15 bin lirasını kaptırdı.

21.10.2017 - 12:09
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telefon

Kırklareli'nin Kayalı Köyü'nde çiftçi O.Y., polise başvurarak, telefonda başkomiser O.D. olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını bildirdi.

Şüpheliden şikayetçi olan O.Y., ifadesinde şunları söyledi: "Kimlik bilgilerimin bir olaya karıştığını söyleyerek yazdıracağı hesap numarasına para yatırmamı istedi.

BATMAN ŞUBESİNE YATIRDI

'Olaya karışan kişiyi, sizin yatırdığınız parayı çekerken yakalayacağız' dedi. Bunun üzerine bankaya giderek, hesap numarasını verdiği bankanın Batman şubesinde F.E. adına 15 bin lira yatırdım.

BANKA GÖREVLİSİ UYARDI

Banka görevlileri dolandırılmış olabileceğimi söylediler. Önce böyle bir şey olmadığını söyledim ama sonra dolandırıldığımı anladım."

Polis, O.Y.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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