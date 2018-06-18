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İstanbul'da sağanak yağış yolları sular altında bıraktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA | 18.06.2018 - 16:22..
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Ataşehir ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir Dereyolu Caddesi yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalışırken, kimi sürücü ise başka güzergaha yöneldi.

İstanbul'da sağanak yağış yolları sular altında bıraktı

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Biriken suya rağmen yola devam eden bir taksi yağmur sularıyla doldu. Bozulan aracın sürücüsü Hamit Altun mahsur kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur dindikten sonra su çekilmeye başladı. Aracından inen sürücü kendi imkanlarıyla araçtaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da sağanak yağış yolları sular altında bıraktı

İstanbul'da sağanak yağış yolları sular altında bıraktı

İstanbul'da sağanak yağış yolları sular altında bıraktı



İstanbul'da sağanak yağış yolları sular altında bıraktı

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