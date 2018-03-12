15 dakikalık şarj ile 400 kilometre giden yeni Porsche

İçten yanmalı motorlara olan ilginin azalmasıyla birlikte elektrikli motora yönelen markalardan biri de Porsche olmuştu. Markanın Ar-Ge çalışmaları elektrikli motor üzerine yoğunlaşırken, yeni tanıtılan Porsche Mission E Cross Turismo, özellikle hızlı şarj ve uzun menzil özellikleriyle dikkat çekiyor.

PORSCHE 911 ESİNTİLERİ

Dış tasarımıyla her ne kadar segmenti ayrı da olsa 911'den izler taşıyan Mission E Cross Turismo; dikey hava girişleri, matrix LED farlar gibi dokunşları üzerinde taşıyor. Ayrıca Porsche tasarım uzmanlarının 'flyline' olarak adlandırdıkları sportif tavan çizgisine Mission E Cross Tourismo'da da rastlıyoruz. Ön camdan bagaj kapısına kadar uzanan panoramik cam tavan ise, otomobilin iç mekanına ferahlık hissi katıyor.

İÇ TASARIMDA SADELİK ÖN PLANDA

Son dönemde pek çok markada olduğu gibi Porsche da iç mekanda analog buton ve düğmeleri kaldırmış. Porsche Mission E Cross Turismo, hem sürücünün hem de yolcunun kullanabileceği genişlikte, kıvrımlı bir multimedya ekranı içeriyor. Bu ekran ayrıca aracın hemen hemen her donanımını da kontrol etmeyi sağlıyor. Porsche tasarım uzmanları, bu yeni modelin iç tasarımında daha çok metalik mavi ve gri renklere ağırlık vermeyi tercih ediyor.

600 BEYGİRLİK GÜÇLÜ MOTORA SAHİP

Porsche Mission E Cross Turismo, 600 hp (440 kW) üzerinde sistem gücü üreten iki sürekli mıknatıslı senkron motora sahip. Sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 3,5 saniyede ulaşabilen bu performans canavarı, yalnızca konforlu değil aynı zamanda performanslı bir sürüş de vadediyor.





15 DAKİKA ŞARJ ET, 400 KM GİT

Elektrikli otomobillerde en önemli problem olan şarj ve menzil sorununu çözmek için önemli çalışmalar yapan Porsche, bu çalışmalarının meyvesini de Mission E Cross Turismo ile alıyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 400 kilometre mesafe kat edebilen araç, 800 voltluk elektrik mimarisine sahip lityum iyon batarya ile geliyor. Buna ek olarak Mission E Cross Turismo, evde veya priz olan herhangi bir yerde şarj edilebilecek şekilde tasarlandı.





BOL SIFIRLI FİYAT

Porsche, yeni modeli için henüz seri üretim hakkında bilgi vermiyor. Konsept durumunda olan Mission E Cross Turismo için seri üretime geçilmesi halinde otomobil uzmanlarının tahmin ettiği rakamları vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimizde ortaya çıkan rakamlar 4-4,5 milyon TL aralığında.